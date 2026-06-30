Гендиректор ICMP заявил, что прогресс между Азербайджаном и Арменией вселяет надежду

Отрадно видеть, что связи между Государственной комиссией Азербайджана и соответствующей структурой Армении развиваются.

Как передает Day.Az, об этом заявила генеральный директор Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) Катрин Бомбергер, выступая на международной конференции на тему "Современные подходы к решению проблемы пропавших без вести лиц и укрепление сотрудничества" в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"В ходе встреч, проведённых мною в последние дни в Баку, я узнала, что также состоялась встреча между прокуратурами Азербайджана и Армении в Китайской Народной Республике. Все эти достижения имеют крайне важное значение для укрепления доверия в регионе и обеспечения устойчивого мира.

Что касается нашего сотрудничества с Азербайджаном, в своём выступлении я хотела бы затронуть два основных направления конференции - укрепление сотрудничества и разработку современных механизмов для решения проблемы пропавших без вести. С точки зрения сотрудничества, первостепенное значение имеет внутригосударственная координация. Создание в Азербайджане Государственной комиссии, занимающейся этим вопросом, и привлечение к процессу многочисленных государственных структур и министерств является весьма положительным примером. Мы считаем, что такой институциональный подход - один из важнейших шагов, которые должны предпринять государства для решения проблемы пропавших без вести, поскольку этот вопрос охватывает различные сферы и требует тесного взаимодействия между соответствующими органами.

Второе важное направление - совершенствование законодательства. Мы положительно оцениваем работу, проводимую в Азербайджане по модернизации действующего в этой сфере законодательства. В большинстве государств после конфликтов отсутствует правовая база, всесторонне охватывающая эту проблему. Результаты проведённой по приглашению Азербайджана оценки показывают, что существуют возможности для прогресса в этом направлении. Другое важное направление сотрудничества - это взаимоотношения между Государственной комиссией и семьями пропавших без вести. Полагаю, что это наиболее важная область сотрудничества. Согласно международному праву, государства несут обязательства не только по расследованию судеб пропавших без вести и установлению их местонахождения. Они также должны обеспечивать фундаментальные права семей пропавших, состоящих в основном из женщин и детей. К этим правам относятся право знать правду, доступ к правосудию и право на получение компенсации. Поэтому крайне важно, чтобы семьи активно участвовали в поисковом процессе и могли реализовывать свои права. Третье важное направление - межгосударственное сотрудничество. В этом отношении наблюдаемый прогресс между Азербайджаном и Арменией вселяет надежду. Один из основных мандатов ICMP - содействие сотрудничеству между правительствами. Как уже отмечалось на этой конференции, мы приветствуем шаги, предпринимаемые на пути к миру", - сказала она.