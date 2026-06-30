Великобритания вложит миллиарды в создание БПЛА

Лондон инвестирует более £5 млрд (около $6,6 млрд) в производство беспилотных летальных аппаратов в рамках модернизации вооруженных сил Великобритании, сообщило Минобороны королевства, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

"Крупнейшие в истории Великобритании инвестиции в беспилотные летательные аппараты - более £5 млрд в течение следующих четырех лет - будут включены в план оборонных инвестиций", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что конфликты в Иране и на Украине показали, что беспилотные аппараты меняют характер боевых действий. "Дешевые системы уничтожают важные цели, а циклы инноваций измеряются неделями, а не годами", - уточняет Минобороны.

В сообщении говорится, что инвестиции в размере £5 млрд позволят Великобритании создать "гибкие, интегрированные силы", включающие БПЛА, летающие бок о бок с армейскими вертолетами, "невидимые" благодаря беспилотникам истребители, а также гибридный Королевский военно-морской флот, состоящий из судов с экипажем и без него.

Кроме того, подчеркивает Минобороны, инвестиции позволят создать тысячи новых рабочих мест.