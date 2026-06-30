Азербайджан передал Армении останки более 2 тысяч военнослужащих

Начиная с ноября 2020 года, Азербайджан, не руководствуясь чувством мести, передал другой стороне останки более 2 тысяч армянских военнослужащих, найденных на поле боя.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов, выступая на Международной конференции на тему "Современные подходы и укрепление сотрудничества в решении вопроса пропавших без вести лиц", проводимой в рамках сотрудничества с Международной комиссией по пропавшим без вести лицам (ICMP), сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, наши военнослужащие проводили эти поиски в сложных погодных условиях и в условиях высокой минной угрозы:

"Одним из важнейших условий достижения устойчивого мира в постконфликтный период является именно решение этой проблемы. Исчезновение людей во время вооруженных конфликтов - это трагедия, оставляющая глубокий след в памяти не только отдельных семей, но и целых обществ. В докладе Генерального секретаря ООН "О защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах", представленном в мае 2025 года, в качестве одной из основных причин огромных человеческих потерь во время многочисленных конфликтов в мире также указано несоблюдение международного гуманитарного права. Эта реальность в очередной раз подтверждает, что вопрос пропавших без вести лиц является одним из приоритетных вопросов не только национальной, но и глобальной гуманитарной повестки дня".

Заместитель министра отметил, что международное гуманитарное право возлагает на государства серьезные обязательства по предотвращению исчезновения людей во время вооруженных конфликтов, а также по выяснению их судьбы:

"Женевские конвенции 1949 года и Дополнительные протоколы к ним требуют от сторон конфликта установления судьбы пропавших без вести лиц, поиска погибших, идентификации человеческих останков и обращения с ними с достоинством".

Замминистра заявил, что реальность, с которой столкнулся Азербайджан, является ярким примером грубого нарушения этих гуманитарных норм:

"Решение проблемы пропавших без вести лиц требует совместных усилий всех сторон и прозрачного сотрудничества, а не только усилий одной страны. Азербайджан всегда заявлял, что, руководствуясь принципами гуманизма, считает этот вопрос важной составной частью процесса мирного строительства и укрепления доверия. Подтверждением этому служит то, что в настоящее время в рамках мирного процесса этот вопрос также находится в центре внимания. Статья 9 проекта мирного договора, парафированного 8 августа 2025 года в Вашингтоне, именно по инициативе руководства Азербайджана непосредственно посвящена определению судьбы пропавших без вести лиц. С февраля 2025 года установлены механизмы прямого общения и проводятся обсуждения с соответствующей комиссией Армении без посредничества каких-либо третьих сторон".

Замминистра отметил, что наряду с работой, проводимой на национальном уровне, Азербайджан вносит важный вклад в сохранение проблемы пропавших без вести лиц в международной повестке дня.

"Бакинский диалог по пропавшим без вести лицам, сформированный по инициативе Азербайджана, стал важной платформой, способствующей привлечению внимания международного сообщества к этой гуманитарной трагедии. Следующая международная конференция в рамках Бакинского диалога пройдет 7-10 октября этого года", - заявил заместитель министра.