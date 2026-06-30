В Париже проходит информационная сессия в рамках Платежного форума Visa 2026

В Париже начала работу информационная сессия в рамках Платежного форума Visa 2026, который пройдет 1-2 июля.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, мероприятие объединяет лидеров отрасли для обсуждения следующего этапа развития платежной индустрии и коммерции с особым акцентом на новые цифровые платежные технологии, передает Day.Az.

В этом году форум посвящен тому, что компания называет третьей эпохой развития платежей - агентной коммерции, которая, как ожидается, изменит подходы к инициированию, обеспечению безопасности и пользовательскому опыту при совершении транзакций.

Участники информационной сессии получат возможность напрямую ознакомиться с оценками руководства Visa относительно ключевых тенденций, формирующих будущее платежей и коммерции, а также узнать о новых продуктах и технологических разработках компании.

Программа включает обсуждение глобальной платежной повестки, вызовов кибербезопасности в эпоху искусственного интеллекта, цифровой и агентной коммерции, а также будущего клиентского платежного опыта.

Среди ключевых сессий - "Развитие платежных решений для малого и среднего бизнеса", посвященная тому, как Visa помогает компаниям упростить процессы приема и осуществления платежей. В центре внимания - инструменты, снижающие барьеры для приема цифровых платежей и повышающие скорость, безопасность и гибкость B2B-расчетов.

Еще одна сессия - "Трансформация фронт- и бэк-офиса коммерции" - будет посвящена тому, как агентная коммерция и стейблкоины меняют платежный ландшафт в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA), включая роль искусственного интеллекта и использование цифровых активов для ускорения расчетов.

Дополнительные дискуссии затронут модернизацию платежной инфраструктуры, расширение использования данных и интеллектуальных решений на всем клиентском пути, а также вопросы доверия, кибербезопасности и противодействия мошенничеству в условиях растущей автоматизации и взаимосвязанности цифровой экономики.

Программа также предусматривает посещение демонстрационной площадки.

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