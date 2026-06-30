В Азербайджане отмечены одни из самых высоких темпов роста научных публикаций в регионе

Азербайджан показывает один из самых высоких темпов роста научных публикаций в регионе.

Как передает Day.Az, об этом заявил ассистент-профессор кафедры образовательной политики и лидерства Педагогического университета Гонконга Юсуф Орбач, выступая на IX Международной образовательной конференции ADA, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"Азербайджан - это интересная историческая страна. Мы видим, что за последние два-три года показатели научных публикаций здесь растут очень быстро. Если сравнивать страны Кавказа и Центральной Азии, то Азербайджан демонстрирует очень уверенный рост. Это говорит о том, что здесь происходит важный процесс развития научных исследований", - сказал он.

По словам Орбача, многие развивающиеся страны стремятся увеличить объем научных исследований и публикаций, чтобы университеты выполняли не только образовательную, но и исследовательскую функцию.

"Во многих развивающихся странах университеты действуют как своего рода "старшие школы", сосредотачиваясь главным образом на преподавании. Однако высшее образование должно выполнять три основные функции - обучение, производство знаний посредством исследований и служение обществу. Именно исследовательская составляющая зачастую получает меньше внимания, чем должна", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что по мере развития образовательной инфраструктуры университеты должны уделять больше внимания производству новых знаний, поскольку именно исследования являются одним из ключевых факторов развития системы высшего образования.

"Развивающиеся страны начали активно инвестировать в рост научного производства и количества публикаций. Это попытка уйти от модели, при которой университеты занимаются исключительно преподаванием. По мере развития университетов исследования должны занимать все более важное место наряду с обучением", - добавил Орбач.

По его словам, генеративный искусственный интеллект способен ускорить происходящие изменения, однако его использование требует ответственного подхода.

"Генеративный искусственный интеллект ускоряет многие процессы, однако важно понимать, что именно он ускоряет и каким образом им следует управлять. Мы должны внимательно относиться к тому, как используем эти технологии в системе образования", - подчеркнул эксперт.