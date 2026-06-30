Милли Меджлис обсуждает 14 вопросов

В рамках внеочередной сессии Милли Меджлиса проходит очередное заседание.

Как передает Day.Az, на нём будут обсуждаться следующие вопросы, сообщает корреспондент Trend с заседания:

1. Проект закона Азербайджанской Республики о присоединении к Метрической конвенции.

2. Проект закона Азербайджанской Республики "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2025 год" (третье чтение).

3. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-исполнительный кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "Об исполнительном производстве" (третье чтение).

4. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

5. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях, законы Азербайджанской Республики "Об информации, информатизации и защите информации" и "О защите детей от вредной информации" (третье чтение).

6. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Жилищный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, перемещённых внутри страны)" и "О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц" (третье чтение).

7. Проект конституционного закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики "О нормативных правовых актах" (второе чтение).

8. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О государственной службе" и "О медиа" (второе чтение).

9. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об утверждении Внутреннего регламента Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", "Об общественном участии" и "О порядке реализации гражданами Азербайджанской Республики права законодательной инициативы" (второе чтение).

10. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об общем образовании" (второе чтение).

11. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О психиатрической помощи" (первое чтение).

12. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О бюджетной системе", "О страховой деятельности" и "О Счётной палате" (первое чтение).

13. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О таможенном тарифе" (первое чтение).

14. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "Об информации, информатизации и защите информации" (первое чтение).