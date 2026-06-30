Милли Меджлис принял закон об исполнении гоcбюджета на 2025 год

Милли Меджлис принял в третьем чтении законопроект "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2025 год".

Законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламента, сообщает корреспондент Trend с заседания, передает Day.Az.

Согласно законопроекту, в прошлом году доходы государственного бюджета составили 39 миллиардов 184,6 миллиона манатов, расходы - 38 миллиардов 604,6 миллиона манатов. В результате бюджет был исполнен с профицитом более 580 миллионов манатов.

Основную часть доходов бюджета сформировали трансферты в размере 14 миллиардов 481 миллиона манатов, налог на добавленную стоимость (НДС) - 8 миллиардов 944,8 миллиона манатов и налог на прибыль юридических лиц - 6 миллиардов 694,6 миллиона манатов. Кроме того, в государственный бюджет поступили подоходный налог с физических лиц - 2 миллиарда 21,5 миллиона манатов, таможенные пошлины - 1 миллиард 770,8 миллиона манатов, акцизы - 1 миллиард 696,9 миллиона манатов. Дивиденды, полученные от предприятий с государственным участием, составили 636,6 миллиона манатов.

В структуре расходов наибольшая доля - 8 миллиардов 68 миллионов манатов - была направлена на оборону и национальную безопасность. На специальные оборонные проекты и мероприятия в этом направлении было выделено 4 миллиарда 580 миллионов манатов.

На сферу экономической деятельности было израсходовано 7 миллиардов 579,7 миллиона манатов. Из этой суммы 3 миллиарда 781,9 миллиона манатов были направлены на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий, а 2 миллиарда 305,1 миллиона манатов - на государственные инвестиционные расходы.

Расходы на образование составили 4 миллиарда 619,5 миллиона манатов, расходы на социальную защиту и социальное обеспечение - 4 миллиарда 554,2 миллиона манатов, расходы на общегосударственные услуги - 4 миллиарда 456,2 миллиона манатов. На сферу здравоохранения было выделено 1 миллиард 275,3 миллиона манатов, на сельское хозяйство - 1 миллиард 120,9 миллиона манатов.

Согласно законопроекту, одними из крупнейших выплат в социальной сфере стали 1,6 миллиарда манатов, выделенные на сбалансирование бюджета Государственного фонда социальной защиты, и 775,9 миллиона манатов, направленные в Фонд обязательного медицинского страхования.

Законопроект после обсуждений был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.