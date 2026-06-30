С июля в Азербайджане запретят продажу этих ламп

С 1 июля в Азербайджане вступает в силу запрет на продажу некоторых ламп накаливания.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, ограничения вводятся в соответствии с требованиями закона "О рациональном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности".

Согласно закону, с 1 июля запрещаются импорт, производство и продажа электрических ламп накаливания мощностью от 25 до 60 Вт (включая 25 Вт), предназначенных для использования в целях освещения в цепях переменного тока.

Исключение составляют лампы накаливания, предназначенные для специальных производственных процессов, а также для изделий, основным назначением которых не является освещение.

Напомним, что с 1 января в стране уже действует запрет на импорт, производство и продажу ламп накаливания мощностью 60 Вт и выше.