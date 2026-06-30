https://news.day.az/society/1845002.html МВД обратилось к водителям - ВИДЕО Центр интеллектуального управления транспортом при Министерстве внутренних дел Азербайджана обратился к водителям. Как сообщает Day.Az, в обращении говорится: "Пять правил, которые водители должны соблюдать при приближении к пешеходному переходу: - Прежде всего обращать внимание на дорожные знаки.
- Прежде всего обращать внимание на дорожные знаки.
МВД обратилось к водителям - ВИДЕО
Центр интеллектуального управления транспортом при Министерстве внутренних дел Азербайджана обратился к водителям.
Как сообщает Day.Az, в обращении говорится:
"Пять правил, которые водители должны соблюдать при приближении к пешеходному переходу:
- Прежде всего обращать внимание на дорожные знаки.
- Снижать скорость, когда пешеходы приближаются к переходу.
- Не прибегать к резкому торможению.
- Соблюдать безопасную дистанцию.
- Останавливаться и уступать дорогу пешеходам".
В ведомстве подчеркнули, что соблюдать эти правила обязан каждый водитель. В противном случае аварии с наездами на пешеходов будут неизбежны.
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