МВД обратилось к водителям

Центр интеллектуального управления транспортом при Министерстве внутренних дел Азербайджана обратился к водителям.

Как сообщает Day.Az, в обращении говорится:

"Пять правил, которые водители должны соблюдать при приближении к пешеходному переходу:

- Прежде всего обращать внимание на дорожные знаки.

- Снижать скорость, когда пешеходы приближаются к переходу.

- Не прибегать к резкому торможению.

- Соблюдать безопасную дистанцию.

- Останавливаться и уступать дорогу пешеходам".

В ведомстве подчеркнули, что соблюдать эти правила обязан каждый водитель. В противном случае аварии с наездами на пешеходов будут неизбежны.