Граждане Азербайджана и Армении смогут анонимно сообщать информацию о пропавших без вести

Для граждан Азербайджана и Армении будет создана возможность предоставления информации о пропавших без вести лицах, а также о местах их захоронения в конфиденциальном порядке (анонимно).

Об этом заявил заместитель начальника Службы государственной безопасности Азербайджана, секретарь Государственной комиссии Шарафат Гасанов, выступая на международной конференции на тему "Современные подходы к решению вопроса пропавших без вести и усиление сотрудничества", проводимой в Баку в рамках сотрудничества с Международной комиссией по пропавшим без вести (ICMP), сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, ICMP разработана специальная система, располагающая электронной базой данных.

"Предоставленная информация будет использоваться исключительно в гуманитарных целях, и предоставившее её лицо ни в коем случае не будет нести ответственность. Цель состоит в том, чтобы внести вклад в выяснение судьбы пропавших без вести", - отметил Ш. Гасанов.