Стало известно о самом опасном для Земли астероиде

Астероид 2024 YR4 является самым опасным для Земли из-за вероятности входа в ее атмосферу. Однако пока эти риски крайне малы, сообщил ТАСС эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров, передает Day.Az.

30 июня отмечается Международный день астероида. Потенциально опасными астрономы считают астероиды, которые пересекают орбиту нашей планеты на расстоянии ближе 7,5 млн км и при этом имеют достаточно крупные размеры - около 50-100 м в длину.

"На текущий момент пристальное внимание приковано к недавно открытому астероиду 2024 YR4, который, по оценкам, 22 декабря 2032 года может войти в атмосферу Земли. Падение такого тела привело бы к значительным разрушениям в радиусе 30 км от удара - это сопоставимо с крупным городом. Шансы столкновения крайне малы, но астрономы уже готовятся уточнить траекторию во время его следующего сближения с Землей в 2028 году", - отметил Бурмистров.

Эксперт считает, что переживать жителям Земли не стоит: вероятность столкновения составляет около 0,0017%.

"Кроме того, человечество уже научилось менять орбиту астероидов: несколько лет назад космический аппарат врезался в астероид Диморф, сократив его период обращения на целых полчаса и сместив направление движения на тысячи километров. Этого достаточно, чтобы опасное космическое тело прошло мимо Земли", - добавил он.