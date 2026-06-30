В Азербайджане смягчат наказание за некоторые экономические преступления

В Азербайджане лица, совершившие некоторые преступления в сфере экономической деятельности, смогут освобождаться от уголовной ответственности при условии уплаты в госбюджет не суммы, равной размеру причиненного ущерба, а 50 процентов от нее.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в Уголовный кодекс, который обсуждается на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, лица, совершившие отдельные преступления в сфере экономической деятельности (незаконное предпринимательство, лжепредпринимательство, ограничение конкуренции и др.), которые полностью возместили причиненный преступлением ущерб либо полностью перечислили в государственный бюджет доход, полученный в результате преступления, будут освобождаться от уголовной ответственности при дополнительной уплате в бюджет не суммы, равной ущербу (или полученному доходу), как это предусмотрено сейчас, а 50 процентов от этой суммы.

Кроме того, проект предусматривает расширение понятия лжепредпринимательства. Таковым будет считаться постановка физического лица на налоговый учет без создания юридического лица при отсутствии намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, если это сделано с целью незаконного получения кредита, освобождения от уплаты пошлин, извлечения иной имущественной выгоды либо сокрытия запрещенной деятельности. Лжепредпринимательством также будет признаваться фактическое управление деятельностью юридического лица или зарегистрированного в налоговых органах физического лица в указанных целях.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.