Севиндж Мамедова заявила о высоком научном потенциале Азербайджана

Азербайджан располагает значительным потенциалом для развития научных исследований.

Об этом сказала доктор Севиндж Мамедова, заместитель декана по глобальным инициативам Университета Джорджа Вашингтона, США, выступая на IX Международной образовательной конференции ADA, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"У Азербайджана есть большой потенциал. Мои коллеги уже говорили об этом, и я полностью с ними согласна. Однако, наряду с потенциалом, необходимы конкретные действия, которые позволят его реализовать. Именно развитие этого потенциала станет одной из важнейших задач на предстоящие десятилетия", - сказала она.

По словам Мамедовой, развитие исследовательской среды требует не только признания существующего потенциала, но и последовательной работы по его раскрытию.

"Если мы понимаем, на каком этапе находимся, то можем двигаться вперед. Наша цель - развивать исследовательскую среду и постепенно выходить на более высокий уровень", - отметила эксперт.

Она подчеркнула, что развитие науки, особенно в области социальных исследований, требует долгосрочного подхода и совместных усилий академического сообщества.

"Развитие потенциала - это наша общая задача. Для достижения этой цели необходимы последовательная работа, сотрудничество и стремление постоянно двигаться вперед", - сказала С. Мамедова.