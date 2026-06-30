Visa объявила о запуске новой системы кибербезопасности

Visa запускает новую платформу Visa Threat Intelligence Platform (VTIP).

Как передает Day.Az, об этом он сказал президент Visa по региону CEMEA Тарек Махмуд на информационной сессии в рамках Платежного форума Visa в Париже, сообщает специальный корреспондент Trend.

"Это система, позволяющая анализировать цифровую среду клиентов и выявлять угрозы на ранних стадиях",- сказал он.

Т. Махмуд заявил, что уровень мошенничества в индустрии цифровых платежей демонстрирует значительный рост и выходит за рамки традиционных схем взлома аккаунтов.

По его словам, ключевой характер мошенничества в последние годы изменился: вместо классических атак на аккаунты все чаще используются схемы социальной инженерии и подмены личности.

"Если говорить только о рисках мошенничества, то уровень фрода в нашей индустрии растет значительно. Но это уже не тот традиционный фрод, о котором мы привыкли думать, когда взламываются аккаунты", - отметил Махмуд.

Он привел данные, согласно которым за период с июня по декабрь прошлого года объем мошенничества, связанного со схемами обмана и подмены личности, достиг около 1 млрд евро.

"Мы видели около одного миллиарда евро scam-мошенничества - когда кто-то выдает себя за другого человека или перехватывает идентичность", - подчеркнул он.

По словам Махмуда, развитие искусственного интеллекта может дополнительно ускорить распространение подобных схем и усложнить их выявление.

"С появлением AI это станет еще проще. Риск-среда меняется очень быстро и уже вышла за рамки традиционного риск-ландшафта", - отметил он.

В ответ на эти вызовы Visa развивает комплекс решений под брендом Visa Protect, который направлен на защиту не только отдельных транзакций, но и всей платежной экосистемы.

По словам Махмуда, одной из ключевых проблем существующих решений является запоздалая реакция на инциденты и недостаток структурированных данных для анализа.

"Многие клиенты получают слишком общие данные и часто узнают о проблеме слишком поздно, когда злоумышленники уже успевают масштабировать свои действия", - сказал он.

Он отметил, что VTIP позволяет переходить от реактивной модели к проактивной, выявляя угрозы до их масштабирования.

По его словам, совокупность этих решений позволяет Visa и ее партнерам более эффективно выявлять аномалии и усиливать защиту платежной инфраструктуры в условиях быстро эволюционирующих угроз.