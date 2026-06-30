Руководители религиозных структур стран ОТГ собрались в Шуше

В Шуше проходит первая встреча руководителей государственных структур по делам религии стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

В мероприятии принимают участие Генеральный секретарь ОТГ, а также руководители государственных структур, ответственных за религиозную сферу, Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend.

Цель встречи - сохранение общих духовно-нравственных и культурных ценностей тюркских народов, а также расширение сотрудничества между соответствующими структурами государств-членов. На заседании будут обсуждаться возможности взаимодействия в сферах регулирования отношений государство-религия, законодательства, управления и подготовки кадров.

Наряду с этим, планируется обсудить вопросы сохранения, восстановления и международного продвижения памятников, отражающих общее религиозно-культурное наследие тюркских народов, поощрения межрелигиозного взаимопонимания, межконфессионального диалога и исламской солидарности, а также усиления обмена опытом и информацией в области противодействия религиозному радикализму и экстремизму.

Одной из главных тем встречи является создание постоянного механизма сотрудничества между государственными структурами по религиозным вопросам в рамках ОТГ. Данная инициатива будет способствовать укреплению координации между государствами-членами, развитию взаимодействия на институциональной основе и дальнейшему расширению сотрудничества.

На мероприятии ожидаются выступления председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджанской Республики Рамина Мамедова, Генерального секретаря Организации тюркских государств, посла Кубанычбека Омуралиева, заместителя министра культуры и информации Республики Казахстан Рустема Али, председателя Национального агентства по делам религии и межэтнических отношений при Президенте Кыргызской Республики Талантбека Ташибекова, председателя Управления по делам религии Турецкой Республики Сафи Арпакуша и председателя Комитета по делам религии Республики Узбекистан Содика Тошбоева.

По итогам мероприятия планируется подписание коммюнике, отражающего согласованную позицию сторон и направления дальнейшего сотрудничества.