Эксперт рассказал, какие новые возможности открывает ИИ

Искусственный интеллект открывает новые возможности для молодых исследователей и стран с развивающимся научным потенциалом.

Об этом сказал Сабухи Сардарлы, заместитель декана и доцент кафедры финансов Колледжа бизнеса Университета штата Канзас, США, обладатель квалификации CFA, выступая на IX Международной образовательной конференции ADA, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

"Искусственный интеллект открывает большие возможности для стран со средним уровнем развития и для молодых исследователей. Сейчас у них есть шанс воспользоваться этими изменениями, однако это окно возможностей будет открыто недолго, поскольку остальные также быстро адаптируются к новым технологиям", - сказал он.

По словам Сардарлы, благодаря развитию искусственного интеллекта процесс проведения исследований стал значительно быстрее и дешевле.

"Если раньше для подготовки исследования требовались несколько научных ассистентов, доступ к дорогостоящим базам данных и около полугода работы, то сегодня во многих случаях один человек способен выполнить такую работу примерно за четверть этого времени", - отметил эксперт.

Он добавил, что за последний год стоимость анализа данных и подготовки научных исследований существенно сократилась.

"По данным недавнего исследования, всего за последние 12 месяцев стоимость получения результатов из данных - как с точки зрения времени, так и финансовых затрат - снизилась примерно на 50%. И этот процесс продолжает ускоряться", - подчеркнул Сардарлы.

По его мнению, странам необходимо уже сейчас использовать преимущества, которые предоставляет развитие искусственного интеллекта.

"Мир меняется очень быстро, и мы должны занять такую позицию, которая позволит нам извлечь максимальную пользу из этих изменений", - заключил он.