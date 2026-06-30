В Азербайджане "Нива" спасла китайский кроссовер

В Азербайджане кроссовер китайского производства пытается преодолеть неглубокую реку. Однако водителю не удалось пересечь русло, и автомобиль застрял в воде, потеряв возможность двигаться.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, соответствующие кадры были распространены в социальных сетях.

Как видно с кадров, спустя некоторое время на помощь пришел водитель автомобиля "Нива". С помощью буксировочного троса он вытащил кроссовер из русла реки, не дав ему окончательно застрять.