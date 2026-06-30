https://news.day.az/society/1844991.html В Азербайджане "Нива" спасла китайский кроссовер - ВИДЕО В Азербайджане кроссовер китайского производства пытается преодолеть неглубокую реку. Однако водителю не удалось пересечь русло, и автомобиль застрял в воде, потеряв возможность двигаться. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, соответствующие кадры были распространены в социальных сетях.
В Азербайджане "Нива" спасла китайский кроссовер - ВИДЕО
В Азербайджане кроссовер китайского производства пытается преодолеть неглубокую реку. Однако водителю не удалось пересечь русло, и автомобиль застрял в воде, потеряв возможность двигаться.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, соответствующие кадры были распространены в социальных сетях.
Как видно с кадров, спустя некоторое время на помощь пришел водитель автомобиля "Нива". С помощью буксировочного троса он вытащил кроссовер из русла реки, не дав ему окончательно застрять.
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