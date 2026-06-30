США впервые за 40 лет решили создать новую ядерную боеголовку

США впервые за почти 40 лет разрабатывают новую ядерную боеголовку W93/Mk7. Об этом сообщило издание Interesting Engineering, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ожидается, что она заменит устаревающие элементы существующего арсенала и будет совместима с перспективными ракетами подводного базирования. Над созданием боеголовки работают ВМС США совместно с Национальным управлением ядерной безопасности.

Кроме того, Соединенные Штаты модернизируют ракеты Trident II D5 Life Extension 2 (D5LE2).