https://news.day.az/world/1844933.html США впервые за 40 лет решили создать новую ядерную боеголовку США впервые за почти 40 лет разрабатывают новую ядерную боеголовку W93/Mk7. Об этом сообщило издание Interesting Engineering, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Ожидается, что она заменит устаревающие элементы существующего арсенала и будет совместима с перспективными ракетами подводного базирования.
США впервые за 40 лет решили создать новую ядерную боеголовку
США впервые за почти 40 лет разрабатывают новую ядерную боеголовку W93/Mk7. Об этом сообщило издание Interesting Engineering, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Ожидается, что она заменит устаревающие элементы существующего арсенала и будет совместима с перспективными ракетами подводного базирования. Над созданием боеголовки работают ВМС США совместно с Национальным управлением ядерной безопасности.
Кроме того, Соединенные Штаты модернизируют ракеты Trident II D5 Life Extension 2 (D5LE2).
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