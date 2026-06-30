Эйфелева башня стала выше

Эйфелева башня увеличивается примерно на 10 см в высоту при сильной жаре из-за теплового расширения металла. Об этом сообщает радиостанция RTL со ссылкой на инженера и архитектора Бертрана Лемуана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Когда температура меняется от -10°C до плюс +40°C, Эйфелева башня вырастает примерно на 10 см. Это соответствует двум см на каждые +10°C", - рассказал он.

По словам эксперта, используемое в конструкции башни пудлинговое железо расширяется под воздействием тепла, а при снижении температуры вновь сжимается.