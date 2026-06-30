Глава ICMP заявил, что новая информационная система ускорит поиск пропавших без вести

Остается еще множество дел, связанных с пропавшими без вести лицами, и мы надеемся, что их семьи узнают правду.

Как передает Day.Az, об этом журналистам заявила гендиректор Международной комиссии по пропавшим без вести (ICMP) Кэтрин Бомбергер в рамках международной конференции на тему "Современные подходы и укрепление сотрудничества в решении вопроса пропавших без вести лиц", проходящей в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"До сих пор существует большое количество дел о пропавших без вести. Мы надеемся, что в результате поддержки, которую мы оказываем Азербайджану и Армении, семьи пропавших без вести наконец узнают правду, и будут обеспечены их права на справедливость, компенсацию и доступ к истине.

В то же время мы надеемся, что в период, когда мир переживает так много конфликтов, в регионе воцарится прочный и устойчивый мир. Главная цель нашего сегодняшнего визита - развитие и укрепление возможностей Азербайджана по использованию передовых информационных систем в области поиска и идентификации пропавших без вести лиц. На протяжении многих лет мы проводили тренинги в области ДНК-анализа. У нас есть особый опыт в этой сфере, так как мы работали в различных зонах конфликтов по всему миру. Мы специализируемся на применении методов идентификации на основе ДНК и извлечении ДНК из посмертных образцов. Это особенно важно для Азербайджана, поскольку люди пропали без вести много лет назад, и получить ДНК из их костных останков чрезвычайно трудно.

Хочу отметить, что мы ознакомились с возможностями судебно-медицинской и судебно-генетической экспертизы в Азербайджане и увидели, что они находятся на высоком уровне. Мы рады сотрудничать с азербайджанскими специалистами в области судебной генетики. Они, как и армянские специалисты, прошли обучение в лабораториях ICMP, еще больше повысив свои профессиональные навыки.

Мы надеемся, что интегрированная система управления данными позволит перевести в электронный формат данные, которые до сих пор собирались преимущественно на бумажных носителях, и модернизировать весь процесс. В дальнейшем будет обеспечено хранение всей собираемой информации также в электронном формате.

Таким образом, антропологи и археологи смогут вносить в систему данные, собранные в ходе полевых исследований, в режиме реального времени. Антропологи, исследующие человеческие останки, смогут сразу загружать свои данные, а специалисты по ДНК - результаты анализов в эту единую базу данных.

Эта система также послужит дальнейшему укреплению сотрудничества между различными госструктурами, занимающимися вопросами пропавших без вести лиц и представленными в составе Государственной комиссии. Ведомства смогут работать более эффективно через единую и взаимосвязанную базу данных, что значительно ускорит процесс поиска и идентификации пропавших без вести.

Еще одним важным нововведением, внедряемым в систему, является онлайн-платформа. Посредством этой платформы семьи пропавших без вести лиц смогут обращаться в режиме реального времени, анонимно предоставлять информацию о предполагаемых массовых захоронениях или других местах, а также оперативно получать сведения о статусе исполнения их дел. Это крайне важное новшество. В то же время мы надеемся, что данный механизм внесет вклад в развитие сотрудничества между Азербайджаном и Арменией. Мы рады наблюдать прогресс на пути к миру в регионе. Это находит свое подтверждение в подписанном между двумя странами документе, и мы надеемся, что он вступит в силу. Его 9-я статья - очень сильное и современное положение, одно из самых современных и лучших, касающихся пропавших без вести лиц. Данная информационная система также может послужить развитию сотрудничества между обоими правительствами в области поиска и идентификации пропавших без вести", - сказала она.