Газанфар Ахмедов о современных технологиях в поисковых операциях

Современные технологии в будущем станут неотъемлемой частью гуманитарных поисковых операций.

Как передает Day.Az, об этом заявил секретарь Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, руководитель Рабочей группы Газанфар Ахмедов на международной конференции на тему "Современные подходы к решению проблемы без вести пропавших лиц и укрепление сотрудничества" в рамках сотрудничества с Международной комиссией по пропавшим без вести лицам (ICMP), сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, эти технологии, дополняя богатый опыт и профессионализм специалистов, позволят добиваться более эффективных результатов в деле выяснения судьбы без вести пропавших лиц.

"В этой связи выражаю искреннюю благодарность Кэтрин Бомбергер и всему коллективу Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) за предоставление Государственной комиссии Интегрированной системы управления данными (IDMS) и азербайджаноязычной версии Онлайн-центра запросов (OIC). Мы уверены, что эти современные цифровые инструменты еще больше усилят нашу деятельность и значительно расширят наши возможности в деле установления судьбы без вести пропавших лиц. Также выражаю глубокую благодарность всем государственным органам, участвующим в процессе поиска мест захоронений, проведения раскопок, эксгумации, идентификации человеческих останков и организации церемоний захоронения идентифицированных останков пропавших без вести лиц", - сказал Г. Ахмедов.