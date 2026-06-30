Газовая ось Баку-Анкара: история взаимной выгоды

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

В январе-апреле 2026 года Азербайджан экспортировал в Турцию 3,217 миллиарда кубометров природного газа на сумму 823,2 миллиона долларов. Это на 26 миллионов кубометров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Цифра сама по себе весомая - но куда важнее то, что за ней стоит: устойчивый рост энергетического партнерства двух стран и все более значимая роль Азербайджана как надежного поставщика газа для целого ряда государств.

Рост объемов поставок в Турцию - это закономерный итог многолетней работы по выстраиванию энергетической инфраструктуры и углублению двусторонних отношений. Азербайджан и Турция давно вышли за рамки обычных торговых партнеров: их сотрудничество в энергетике - один из самых показательных примеров того, как два государства могут создавать взаимовыгодные, долгосрочные и стратегически значимые проекты.

При росте объема стоимость поставок несколько снизилась - на 71,7 миллиона долларов, или на 8%. Это объясняется динамикой мировых цен на газ. Турция закупает азербайджанский газ в стабильно растущих количествах, и это говорит о том, насколько она заинтересована в этом источнике энергии.

Заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Зафер Демирджан в недавнем интервью не скрывал оптимизма в этом плане. По его словам, Азербайджан и Турция уже совместно реализовали множество крупных проектов, и это сотрудничество продолжается. "Опыт, накопленный в сотрудничестве в газовой отрасли, может быть применен на новом этапе и в области возобновляемой энергетики", - подчеркнул он. Иными словами, энергетический союз двух стран смотрит не только в настоящее, но и в будущее.

Если смотреть на общую картину, масштаб впечатляет. Азербайджан сегодня поставляет газ в шестнадцать стран, из которых около десяти - европейские государства. А это реальный вклад в энергетическую безопасность целого континента.

Это также немаловажный факт в нынешних геополитических реалиях. После того как Европа начала целенаправленно снижать зависимость от российского газа, вопрос диверсификации поставок встал особенно остро. Азербайджан оказался в числе тех, кто смог реально ответить на этот запрос - конкретными кубометрами газа, которые поступают в Италию, Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию и другие страны континента.

Воплощением этой стратегии стал Южный газовый коридор - флагманский инфраструктурный проект, связывающий азербайджанское месторождение Шах-Дениз с европейскими рынками. Тысячи километров трубопроводов, годы переговоров, миллиарды инвестиций - и сегодня это работающая система, по которой азербайджанский газ ежедневно течет в Европу. Консультативный совет по Южному газовому коридору, 12-е заседание которого недавно прошло в Баку, объединяет десятки стран и организаций - и это само по себе свидетельство того, насколько серьезно мировое сообщество относится к данному маршруту.

Отдельного внимания заслуживает роль Турции в этой системе. Она не просто покупает азербайджанский газ - она является ключевым транзитным узлом, через который голубое топливо идет дальше на запад и юг.

Благодаря азербайджанскому газу Турция укрепляет свои позиции как региональный энергетический хаб. Речь идет о реальных транзитных доходах, о геополитическом весе, о возможности влиять на энергетические потоки всего региона. Анкара извлекает из этого партнерства не только экономическую, но и дипломатическую выгоду, позиционируя себя как незаменимое звено между богатым ресурсами Каспием и нуждающейся в энергии Европой.

Через турецкую территорию проходит Трансанатолийский трубопровод (TANAP) - один из ключевых элементов Южного газового коридора. Именно он обеспечивает транзит азербайджанского газа к западным границам Турции, откуда подключается Трансадриатический трубопровод (TAP), ведущий уже непосредственно в Европу. Таким образом, каждый дополнительный кубометр азербайджанского газа, поступающий в Турцию, потенциально означает и увеличение транзитных потоков в страны ЕС.

Также Азербайджан продолжает расширять географию поставок даже за пределами традиционных направлений. В августе прошлого года азербайджанский газ начал поступать в Сирию - страну, которая переживает сложнейший период восстановления после многолетнего конфликта. Это элемент более широкой стратегии, в которой энергетика становится инструментом стабилизации и восстановления региона.

Такой шаг демонстрирует готовность Азербайджана работать с самыми разными партнерами и выходить на новые рынки - туда, где присутствие других поставщиков по тем или иным причинам ограничено. И снова транзитной страной в этой логистической цепочке становится Турция.

Все это - результат последовательной государственной политики. Азербайджан на протяжении многих лет инвестировал в добычу, в трубопроводную инфраструктуру, в переговорные процессы с десятками стран. Сегодня эти усилия дают осязаемый результат. Страна входит в число значимых игроков на мировом газовом рынке и воспринимается партнерами как надежный, предсказуемый поставщик.

При этом Азербайджан не останавливается на достигнутом. Параллельно с развитием газовой инфраструктуры страна активно работает над проектами в области возобновляемой энергетики - ветровыми и солнечными электростанциями, передачей "зеленой" энергии в Европу. Консультативный совет по зеленой энергетике, также заседавший в Баку, - наглядное свидетельство того, что энергетическая повестка страны шире, чем просто газ.

Рост поставок азербайджанского газа в Турцию - это лишь один штрих в большой и сложной картине. За ним стоят годы работы, километры трубопроводов, десятки межправительственных соглашений и стратегический выбор в пользу открытости и партнерства. Сегодня Азербайджан обеспечивает энергоресурсами шестнадцать стран на трех направлениях - и этот список продолжает расти.

Турция в этой системе - не просто покупатель. Она - транзитер, партнер и соучастник проекта, который меняет энергетическую карту региона. А Азербайджан - его архитектор.