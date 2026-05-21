Баку и Анкара открывают новую главу энергетического партнерства

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Баку стал городом, где история пишется не только дипломатией, но и киловаттами, меморандумами и амбициями двух народов, которых разделяют горы, но объединяет - все остальное. На полях 13-го Всемирного урбанистического форума, проходящего в азербайджанской столице, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и турецкий министр по вопросам окружающей среды, урбанизации и климатических изменений Мурат Курум поставили подписи под меморандумом о техническом сотрудничестве в сфере энергоэффективности зданий. Азербайджан и Турция сделали еще один шаг в пользу суверенного энергетического будущего.

Позвольте начать с цифр, потому что именно цифры сегодня - самый честный язык. По данным Международного энергетического агентства, здания поглощают около 40% всей потребляемой в мире энергии и генерируют порядка 36% глобальных выбросов CO₂. Это бетон, кирпич, стекловата и миллиарды счетов за отопление, которые платят обычные люди от Стамбула до Сумгайыта. Европейский союз в своей директиве об энергоэффективности зданий (EPBD), пересмотренной в 2023 году, установил, что к 2030 году все новые постройки должны быть "нулевыми" по выбросам. К примеру, Великобритания тратит на субсидирование тепловой модернизации жилья миллиарды фунтов ежегодно и все равно отстает от собственных целей. Германия, по данным Федерального статистического ведомства, потребляет в секторе зданий около 35% всей первичной энергии страны. Масштаб задачи колоссален - и именно на этом фоне азербайджано-турецкое соглашение приобретает универсальный смысл.

Мурат Курум, напомним, является президентом COP31, который пройдет в Турции. Муxтар Бабаев, который тоже принимал участие во встрече, - президент COP29, проведенного в Баку в ноябре 2024 года. Два президента двух последовательных конференций сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата встретились не в нью-йоркском небоскребе и не в женевском конференц-зале, а именно в Баку - городе, где нефть давно перестала быть единственным символом, хотя легенды о вечных огнях Абшерона никуда не делись. Преемственность COP29 - COP31 в рамках одного двустороннего документа - это дипломатический сигнал редкой точности.

Азербайджано-турецкое энергетическое партнерство - явление, которое западные аналитики привыкли описывать через призму нефти и газа. TANAP - Трансанатолийский газопровод - уже транспортирует азербайджанский газ через турецкую территорию в Европу. По итогам 2023 года объем прокачки составил около 10 млрд кубометров. Трансадриатический трубопровод TAP связал азербайджанские запасы с итальянским побережьем. Совокупные инвестиции в Южный газовый коридор превысили 33 млрд долларов - и это одна из крупнейших инфраструктурных строек последнего десятилетия. Все это - факты, которые давно известны. Но меморандум, подписанный на WUF13, открывает совсем другую главу: энергоэффективность зданий - это уже не труба и не скважина, это интеллект, технология и ежедневный быт миллионов граждан.

Турция строит много и быстро. По данным Турецкого института статистики (TÜİK), только в 2022 году в стране было введено в эксплуатацию более 1,2 млн жилых единиц. Страна занимает одно из ведущих мест в мире по объему строительства, а потому масштаб вызова - колоссален: архаичный жилой фонд, доставшийся в наследство от десятилетий экстенсивного роста, потребляет энергию с эффективностью паровоза XIX века. Азербайджан, со своей стороны, активно реализует государственную программу "Азербайджан-2030", в которой энергетический переход и диверсификация экономики провозглашены национальными приоритетами. Согласно Государственной программе социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2019-2023 годы, модернизация коммунальной инфраструктуры признана одним из ключевых направлений. Цель - снизить энергоемкость ВВП, приблизиться к европейским стандартам и, что принципиально, перестать экспортировать только сырье, начав экспортировать компетенции.

Тут уместно задаться вопросом: почему именно сейчас? Глобальный контекст неумолим. Мировые цены на энергоносители после 2022 года показали, насколько уязвимы экономики, зависящие от импорта энергии. Страны, вложившие в энергоэффективность, - пережили кризис легче. МЭА зафиксировало: в 2022 году мировые инвестиции в повышение энергоэффективности достигли рекордных 560 млрд долларов. Конкуренция за технологии - не менее острая, чем конкуренция за ресурсы. Государства, которые умеют строить умные, теплые, дешевые в эксплуатации здания, - это государства нового промышленного поколения. Азербайджан и Турция, договорившись о техническом сотрудничестве именно в этой сфере, де-факто заявили: мы среди тех, кто задает стандарты, а не среди тех, кто им следует.

Всемирный урбанистический форум - площадка серьезная. WUF13 собрал более 50 000 участников из 165 стран. Программа ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) превратила этот форум в глобальную трибуну урбанистики - именно здесь обсуждается будущее городов, где к 2050 году, по прогнозам ООН, будут жить 68% населения Земли. Проведение WUF13 в Баку - выбор не случайный. Азербайджан последние годы демонстрирует институциональную зрелость, которая раньше ассоциировалась исключительно с Западной Европой или Восточной Азией: сначала COP29, теперь WUF13. Баку как дипломатическая столица - уже не метафора, а операционная реальность.

Меморандум о техническом сотрудничестве в сфере энергоэффективности зданий - документ, который работает на нескольких уровнях одновременно. Первый - инженерно-технический: обмен стандартами, методиками сертификации, опытом применения теплоизоляционных материалов и систем "умного" управления потреблением. Второй - регуляторный: гармонизация нормативной базы двух стран, что открывает путь для взаимного признания строительных сертификатов и, в перспективе, - для совместного выхода на третьи рынки. Третий - финансовый: энергоэффективные здания снижают операционные расходы, повышают инвестиционную привлекательность недвижимости и уменьшают нагрузку на государственные бюджеты в части субсидий на коммунальные услуги. По расчетам Международной финансовой корпорации (IFC), потенциальный рынок "зеленого" строительства в развивающихся экономиках к 2030 году достигнет 24,7 трлн долларов. Азербайджан и Турция, интегрируя свои усилия, претендуют на долю этого рынка и претендуют обоснованно.

Для сравнения, Южная Корея в 2010-е годы вложила в программу "зеленого" строительства около 38 млрд долларов государственных средств - и сегодня занимает лидирующие позиции в мире по экспорту строительных технологий. Китай в рамках 14-й пятилетки (2021-2025) поставил цель: 70% всех новых зданий в городах должны соответствовать стандарту "зеленого" строительства. Германия субсидирует тепловую санацию жилья через программу KfW объемом более 6 млрд евро в год. Азербайджан и Турция стартуют с меморандума - но меморандума, подписанного в нужное время, в нужном городе, в присутствии нужных людей. История интеграции нередко начиналась с бумаги.

Что означает энергоэффективность зданий в национальном масштабе - цифры говорят красноречивее любых речей. По данным Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Азербайджана (AREA), страна намерена довести долю возобновляемой энергетики до 30% к 2030 году. Снижение потребления в секторе зданий - прямой рычаг для достижения этой цели без наращивания генерирующих мощностей. Каждый киловатт-час, не потребленный благодаря хорошей изоляции или умному термостату, - это киловатт-час, который не нужно производить. Простая арифметика, за которой стоят огромные деньги и реальная экологическая польза.

Турецкий опыт тоже не пуст. В стране действует программа сертификации зданий по национальному стандарту TS EN ISO 52000, ориентированному на европейские нормы. Министерство окружающей среды, урбанизации и климатических изменений Турции к 2023 году выдало свыше 150 000 энергетических сертификатов зданий. Число "пассивных домов" в стране пока невелико, но динамика роста - впечатляющая. Азербайджан, в свою очередь, накопил компетенции в сфере крупных инфраструктурных проектов - и этот управленческий опыт вполне транслируем на сектор строительства.

Меморандумы о намерениях - жанр рискованный. История международных отношений хранит тысячи подобных документов, которые осели в архивах, не оставив следа в реальности. Разница между меморандумом и реальным сотрудничеством - это разница между картой и территорией. Но в данном случае фундамент не декларативный, а практический: TANAP работает, TAP работает, товарооборот между Азербайджаном и Турцией в 2023 году превысил 6 млрд долларов, стороны давно вышли за рамки братской риторики в режим реального партнерства. На этом фоне меморандум по энергоэффективности - не первый шаг в пустоту, а еще один кирпич в хорошо сложенную стену.

Мировой порядок переписывается. Глобальные цепочки поставок перестраиваются, климатическая повестка выходит из конференц-залов в национальные законодательства, энергетический переход перестает быть риторикой и становится инвестиционной реальностью. Азербайджан в этом процессе - не наблюдатель и не статист. Страна, которая в 2024 году приняла COP29, в 2025 году принимает WUF13, подписывает технические меморандумы с соседями и союзниками, - страна, которая формирует повестку, а не реагирует на нее.

Баку принято называть городом ветров. Пусть так. Но ветер этот теперь дует в сторону будущего - умного, эффективного, суверенного. Азербайджано-турецкое сотрудничество в сфере энергоэффективности зданий - маленький документ с большим контекстом. За ним - общая история, общие трубопроводы, общая климатическая ответственность и, что важнее всего, - общая воля двух народов строить не только дома, но и собственное место в новом мировом порядке. Подпись под меморандумом - всего лишь начало. Настоящая архитектура еще впереди.