Представитель ООН отметил значение платформы НПО Глобального Юга

Большое удовольствие - находиться в Баку и быть свидетелем презентации Платформы НПО Глобального Юга. Это очень значимая инициатива.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью журналистам сказала директор Офиса Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг-Юг (UNOSSC) Дима Аль-Хатиб в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По ее словам, этот шаг вносит дополнительный вклад в лидерство Азербайджана в сфере сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества.

"Это не первая инициатива Азербайджана в области сотрудничества Юг-Юг. Однако данная платформа имеет особое значение, поскольку она позволяет более широко донести голос НПО Глобального Юга до всего мира.

Сегодня мы провели очень продуктивную дискуссию. Эти организации, выступая в качестве голоса сообществ, внесут свой вклад в продвижение многих глобальных повесток дня. Сюда входят наименее развитые страны, малые островные развивающиеся государства, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и страны со средним уровнем дохода.

Мы продолжим тесное сотрудничество с ними, в частности через Глобальный альянс по сотрудничеству Юг-Юг и трехстороннему сотрудничеству.

Что касается вопроса о возможном партнерстве Глобального Юга и Европейского союза с нашим офисом, они уже являются партнерами в рамках Глобального альянса", - отметила она.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.