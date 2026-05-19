В Милли Меджлисе состоялась встреча с турецкой делегацией

19 мая в Милли Меджлисе состоялась встреча членов комитета по региональным вопросам с делегацией Великого национального собрания Турции (ВНСТ) во главе с председателем комиссии по общественным работам, градостроительству, транспорту и туризму Адилем Караисмаилоглу, находящейся в нашей стране с визитом для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проводимого в Баку.

Как передает Day.Az, председатель комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов заявил, что отношения между Азербайджаном и Турцией строятся на общей истории, национально-духовных ценностях и принципах нерушимого братства. Было отмечено, что доверительные отношения между главами государств дают важный импульс развитию двустороннего сотрудничества стран во всех сферах. Председатель комитета также подчеркнул, что азербайджанский народ всегда высоко ценит политическую и моральную поддержку, оказанную Турцией Азербайджану во время 44-дневной Отечественной войны, и отметил, что братские отношения между нашими странами служат примером для всего мира.

Говоря о значимости мероприятия WUF13, проходящего в эти дни в Баку, Сиявуш Новрузов отметил, что Турция обладает богатым опытом в сфере градостроительства и регионального развития, и подчеркнул важность обмена опытом в этом направлении.

Председатель комиссии по общественным работам, градостроительству, транспорту и туризму ВНСТ Адиль Караисмаилоглу выразил благодарность за оказанное гостеприимство и подчеркнул, что принцип "одна нация - два государства" составляет основу отношений между Азербайджаном и Турцией. Гость отметил, что мероприятие WUF13 в Баку организовано на высоком уровне, и заявил, что проведение в нашей стране столь престижных международных мероприятий является показателем растущего авторитета Азербайджана и его приверженности международному сотрудничеству.

Председатель комитета высоко оценил восстановительные и градостроительные работы, осуществляемые в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также отметил значение Зангезурского коридора и Среднего коридора, сказав, что эти проекты служат дальнейшему расширению связей между странами региона.

Выступившие на встрече заместитель председателя комитета по региональным вопросам Нурлан Гасанов, депутаты Эльман Мамедов, Кямран Байрамов, Васиф Гафаров, руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым, члены ВНСТ Джем Авшар, Хюсеин Йылдыз, Хулуси Шентюрк и Мерван Гюль подчеркнули, что азербайджано-турецкие отношения развиваются на основе принципов братства и стратегического союзничества, и отметили важность дальнейшего расширения межпарламентского сотрудничества.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия объединяет различные заинтересованные стороны и группы единомышленников для обсуждения одной из самых актуальных мировых проблем - вопроса обеспечения жильем.

Мероприятие WUF13, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", собирает национальные правительства разных стран мира, а также общины, экспертов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможности для проведения дискуссий высокого уровня посредством практик и ориентированных на решения платформ, а также интерактивных форматов встреч, обеспечивая основу глобальной политики на местном опыте.