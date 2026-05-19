В рамках WUF13 проходит сессия «Жилье в центре глобальных коалиций»

В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) проходит сессия "Жилье в центре глобальных коалиций" (Housing at the Centre of Global Coalitions), посвящeнная укреплению роли жилищной политики в глобальной повестке устойчивого развития.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, cессия, организованная UN-Habitat, объединяет министров, мэров городов, представителей международных финансовых институтов и других заинтересованных сторон для обсуждения путей интеграции жилищной повестки в работу глобальных коалиций и инвестиционные механизмы.

Центральное внимание уделяется согласованию политических обязательств с инновационными финансовыми инструментами и практическими механизмами реализации проектов в сфере жилья.

В ходе дискуссий рассматриваются вопросы более системного включения жилищной повестки в приоритеты G7, G20, G77 и BRICS для достижения ЦУР 11.1, формирования эффективных коалиций и партнёрств, а также использования опыта глобальных инициатив в сферах климата, здравоохранения и продовольственной безопасности.

Отдельный акцент сделан на инновационных моделях финансирования, способствующих масштабированию инвестиций в доступное, адекватное и климатически устойчивое жильё, а также на роли UN-Habitat как платформы для координации взаимодействия между международными коалициями, финансовыми институтами и городскими властями.

Ожидается, что сессия укрепит политическое признание жилищной повестки на глобальном уровне и станет шагом к мобилизации международных ресурсов для развития инклюзивного и устойчивого жилья.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.

