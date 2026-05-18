Рашад Мехтиев представляет философию ускользающей красоты "Gizəm"

Известный азербайджанский художник Рашад Мехтиев представляет персональную выставку под названием "Gizəm" (Тайна/Мистика). В экспозицию вошли новые произведения живописи и графики, приглашающие зрителя вглубь метафизического лабиринта человеческой души, сообщает Day.Az.

​Проект "Gizəm" - это демонстрация мастерства, и зрелое философское высказывание автора. Художник исследует тонкую грань между осязаемой реальностью и скрытой сутью вещей. Центральным образом экспозиции становится женщина - как первоисточник тайны мироздания, символ интуитивного знания и природного магнетизма. При этом предлагается уникальный иммерсивный опыт, где классические традиции восточной миниатюры и европейского ренессанса переосмыслены через призму современного магического реализма.

​​"Работы сотканы из сложных символических кодов и культурных аллюзий. Каждая картина - это зеркало, в котором физический мир растворяется, уступая место чистой поэзии и метафизике", - отмечает художник.

​Героини Мехтиева пребывают в состоянии глубокой медитации и безмолвного диалога с космосом. Его работы подчеркивают перенос фокуса со внешнего мира на мир внутренний - туда, где рождаются смыслы, недоступные суетному взгляду.

Пышные флоральные кроны и венки, венчающие головы героинь, символизируют круговорот жизни, расцвет мысли и нерасторжимую связь человека с земным и возвышенным.

Появление в композициях птиц, старинных механизмов, небесных тел и символических "всевидящих очей" превращает каждое полотно в алхимическую притчу. Художник размышляет о времени, технологиях духа и свободе полета мысли.

​Колористические решения выставки построены на контрасте глубоких, вибрирующих фонов и утонченной проработки деталей. Использование золотых и медных отблесков, напоминающих старинную патину, создает эффект "проявленного воспоминания" или священного артефакта.

Автор не дает прямых ответов, он оставляет за зрителем священное право на собственную интерпретацию тайны...