Первый день WUF13 в Баку

Завершился первый день 13-й сессии Всемирного городского форума (WUF13) в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на форум зарегистрировалось более 40 000 участников из 182 стран, что считается рекордным показателем в истории WUF.

WUF13, который продлится до 22 мая, проводится совместно Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительством Азербайджана.

В первый день форума были организованы министерская встреча и министерский круглый стол, посвященные Новой городской повестке дня.

В рамках WUF13 также состоялась официальная церемония поднятия флагов. Были подняты флаг Организации Объединенных Наций и Государственный флаг Азербайджанской Республики.

Кроме того, были организованы "Ассамблея гражданских инициатив и организаций гражданского общества", "Женская ассамблея: совместное создание стратегий гендерной трансформации", сессия Бизнес-ассамблеи на тему "Лидерство частного сектора в цепочке создания стоимости жилья: достижение результатов, несмотря на трудности", Всемирная ассамблея местных и региональных органов власти на тему "Местное лидерство, формирующее обновленный многосторонний подход", сессии по темам "Жилье для благополучия и возможностей в городах" и "Жилье для социальной интеграции и искоренения бедности".

Иностранные участники, выступившие с заявлениями, выразили уверенность в том, что WUF13 может стать примером для всего мира в области устойчивого развития, современного городского управления, цифровых решений, доступного жилья и экологических подходов.

Волонтеры, выстроившиеся на каждом шагу на территории Бакинского олимпийского стадиона, оказывали оперативную помощь как СМИ, так и участникам.

