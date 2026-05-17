Азербайджанские борцы поборются еще за три медали Евро

В Самокове (Болгария) подходит к завершению чемпионат Европы по борьбе среди юниоров U-17.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня представители сборной Азербайджана по вольной борьбе могут пополнить медальную копилку еще тремя наградами.

Ибрагим Гасанов (51 кг) выступит в финале турнира, Тунар Гасанов (45 кг) проведет схватку за бронзовую медаль, а Эльгюн Керимли (92 кг) продолжит борьбу через утешительный раунд с шансом выйти на поединок за третье место.

На данный момент в активе сборной Азербайджана 13 медалей - три золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых.