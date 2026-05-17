Cледующие 10 лет станут решающими для реализации Новой городской повестки.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил представитель Исполнительного офиса Генерального секретаря ООН, заместитель генсека по политическим вопросам Гай Райдер в ходе министерской встречи в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящей в Баку.
Он отметил, что международное сообщество должно перейти от обсуждений к практической реализации обязательств Новой городской повестки, подчеркнув необходимость усиления партнерств, многоуровневого управления и расширения доступа городов и стран к финансированию развития.
"Следующие 10 лет будут решающими. По мере реализации Новой городской повестки мы призваны продвигать эти обязательства с обновленной срочностью и амбициями, которые дадут ощутимые результаты для людей, особенно для тех, кто остался позади", - сказал он.
