Центр силы: Баку формирует новую архитектуру тюркского мира

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

16 мая 2026 года в Баку, в канун Бакинской недели градостроительства, прошел Второй форум солидарности НПО Организации тюркских государств. Восемь стран, десятки организаций, сотни людей - и один город, который все настойчивее превращается в нечто, для чего пока не придумали вполне точного слова. Не просто столица. Архитектор - вот точнее. Архитектор нового тюркского миропорядка, который возводится не из деклараций, а из живого раствора гражданских институтов, совместных программ и долгосрочной стратегии.

Завтра, 17 мая, в Баку открывается WUF13 - Тринадцатый Всемирный форум городов ООН. Первый в истории тюркского мира. Организация ООН-Хабитат с годовым бюджетом порядка $300 млн и глобальным мандатом по вопросам урбанизации выбрала Баку площадкой своего главного события. Участники форума НПО особо подчеркнули это вчера: тюркский мир принимает такое событие впервые - и принимает его именно здесь, именно сейчас, именно при азербайджанском председательстве в ОТГ. Совпадение? Нет. Логика стратегии.

Позвольте начать с вопроса, который редко задают вслух: почему именно сейчас? Почему тюркская интеграция набирает реальные обороты именно в середине 2020-х, а не раньше? Ответ лежит в нескольких плоскостях одновременно - и каждая из них заслуживает честного разговора без дипломатической ваты.

Мир перестал быть однополярным - это уже не тезис политологов, а статистика МВФ. Доля стран G7 в мировом ВВП по паритету покупательной способности рухнула с 46% в 2000 году до примерно 30%. БРИКС, расширившись до девяти полноправных членов, превзошел "семерку" по совокупному ВВП еще в 2023 году. Глобальный Юг перестал быть географическим понятием и стал политическим субъектом. В этой новой конфигурации тюркский мир занимает позицию, которую иначе как стратегически уникальной не назовешь: между Россией и Китаем с востока, Европой и Ближним Востоком с запада - с контролем над транзитными коридорами, по которым сегодня идет нешуточная схватка великих держав.

Цифры, которые полезно держать в голове. Казахстан обеспечивает около 43% мировой добычи урана - по данным Всемирной ядерной ассоциации за 2023 год, абсолютное первое место на планете. Туркменистан располагает четвертыми по величине разведанными запасами природного газа - порядка 19,5 трлн кубометров. Узбекистан с 37-миллионным населением и устойчивым ростом ВВП выше 6% в год - демографический и экономический мотор Центральной Азии. Азербайджан - ключевой транзитный узел, "перекресток" нефте- и газопроводов, связывающих Каспий с Европой. Турция - двадцатая экономика мира с ВВП свыше триллиона долларов, единственный тюркский член НАТО. Совокупный потенциал ОТГ - не абстракция для конференц-залов. Реальная геополитическая масса, которая до недавнего времени существовала без должной организационной оболочки. Именно ее и создает Азербайджан - методично, без лишнего шума, с редкой для нашего времени последовательностью.

Хронология, которую стоит запомнить. Май 2022-го - первый форум НПО Азербайджан-Турция, с которого все началось. Ноябрь 2023-го - форум Азербайджан-Узбекистан в Физули, городе, отстроенном заново после деоккупации, - сам выбор площадки был политическим высказыванием. Декабрь 2024-го - ответный форум в Ташкенте. Ноябрь 2025-го - Первый общий форум солидарности НПО ОТГ в Баку и Нахчывани, учреждение Платформы НПО с постоянной штаб-квартирой в Баку и первым азербайджанским председательством. Ноябрь 2025-го - форум Азербайджан-Казахстан. Май 2026-го - Второй общий форум плюс три новых двусторонних: Азербайджан-Кыргызстан, Азербайджан-Туркменистан, Азербайджан-Северный Кипр. Итого: семь двусторонних форумов и два многосторонних.

Европейский союз потратил полтора десятилетия на выстраивание аналогичных сетей НКО в рамках "Восточного партнерства" - и по сей день жалуется на их недостаточную укорененность. Азербайджан прошел этот путь за четыре года. Почему так быстро? Потому что есть воля и есть стратегия. Два компонента, отсутствие любого из которых превращает самую красивую идею в мертвую букву протокола.

На саммите ОТГ в Туркестане Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал: "Тюркский мир, являющийся нашей семьей, должен стать одним из влиятельных геополитических центров силы XXI века". За этим стоит уже работающая инфраструктура. Платформа НПО существует и функционирует. Председательство в ОТГ используется как рычаг. Агентство по развитию НПО Азербайджана объявило о готовности запустить совместные грантовые конкурсы для организаций тюркских государств - по истории, культуре, экологии, климатической политике. Слова подкреплены делами - редкое сочетание в современной дипломатии.

Тот, кто финансирует исследования, формирует их направление. Тот, кто создает конкурсы, задает критерии отбора. Тот, кто строит грантовую инфраструктуру, в конечном счете определяет, о чем думает и говорит гражданское общество целого региона. Именно это и называется "мягкой силой": силой, которая действует через смыслы, связи и институты, а не через принуждение. США потратили на выстраивание этого механизма через NED, USAID и сети частных фондов десятки миллиардов долларов начиная с 1980-х. Евросоюз ежегодно направляет на поддержку гражданского общества в третьих странах порядка €1,5 млрд. Теперь тюркский мир создает собственную версию этого инструмента.

Разница принципиальная, и ее нельзя недооценивать. Когда западные фонды финансируют НПО на постсоветском пространстве, местное гражданское общество неизбежно встраивается в чужую повестку - с чужими приоритетами, чужими нарративами, чужим пониманием того, что важно и что срочно. Ничего злодейского в этом нет: просто железная логика любого финансирования. Но когда азербайджанские грантовые механизмы поддерживают кыргызские или туркменские НПО, работающие над общей тюркской историей и культурой, - это совершенно другая история. Здесь нет колонизации повестки. Здесь - ее суверенное, органическое формирование народами, которых связывают не геополитические расчеты внешних игроков, а тысячелетие общей судьбы.

Теперь об участниках форума 16 мая - и об одной детали, которую легко проглядеть. Среди восьми стран - Венгрия. Единственный член Евросоюза в ОТГ, пусть и в статусе наблюдателя. Будапешт, которого Брюссель который год безуспешно пытается вернуть в строй стандартной европейской политкорректности. Венгрия нашла в тюркском мире то, чего не дает ей Евросоюз: партнеров, разделяющих идею суверенного внешнеполитического курса, не требующих соответствия чужим нормам как условия сотрудничества. Один этот факт - симптом глубокого кризиса европейской интеграционной модели и одновременно косвенное признание растущей притягательности тюркского проекта.

ОТГ сегодня - не ЕС и не АСЕАН. Никто в Баку не строит иллюзий относительно скорости интеграции между народами, которых разделяют не только тысячи километров, но и разные модели политического устройства, разные темпы развития, разные внешнеполитические орбиты. Но именно для преодоления этих расстояний - не географических, а смысловых - и нужны форумы НПО: те горизонтальные связи между обществами, которые работают там, где межправительственные договоры буксуют в бюрократическом болоте. Люди доверяют людям. Организации, реализовавшие совместный проект, становятся партнерами. Партнеры создают прецедент. Прецеденты накапливаются и становятся нормой. Норма становится культурой взаимодействия. Культура взаимодействия и есть настоящая интеграция - та, что не рассыпается при смене правительств и не зависит от конъюнктуры нефтяных цен.

Президент Ильхам Алиев подписал указ о праздновании столетия Первого тюркологического съезда - и объявил о проведении "Недели тюркского мира" в Баку в июне 2026 года. Съезд 1926 года - не просто страница учебника. Тогда, в Баку, впервые в истории тюркские ученые системно занялись вопросами общего алфавита, унификации языков, единых культурных кодов. Сам город стал местом рождения тюркской культурной идентичности как осознанного проекта. Сто лет спустя он становится местом ее новой, уже политической и институциональной сборки. Тогда задавался вопрос "кто мы?". Сегодня ставится другой - "чего мы хотим достичь вместе?" - и ответ формируется не в теоретических дискуссиях, а в конкретных решениях, платформах и форумах.

История самого Азербайджана в этом смысле - аргумент сам по себе. 44-дневная война 2020 года вернула стране территории, оккупированные почти три десятилетия. Физули, Шуша, Карабах - города, отстроенные заново с нуля, стали не только символом национального возрождения, но и практической демонстрацией государственной состоятельности: способности не просто говорить о суверенитете, но и воплощать его в реальности. Государство, которое восстановило свои земли и отстраивает разрушенные города, которое принимает завтра главный урбанистический форум ООН и которое выстраивает тюркскую интеграционную архитектуру с нуля за четыре года, - это государство говорит с позиции, которую нельзя игнорировать.

За семь месяцев - дважды в Баку. За четыре года - семь двусторонних форумов там, где прежде не было ни одного. Завтра - первый в тюркском мире Всемирный форум городов ООН. В июне - "Неделя тюркского мира". Это не случайный ритм. Это пульс строящейся архитектуры - размеренный, уверенный, неостановимый.

Тюркский мир молчал слишком долго - пока другие говорили о нем, за него и вместо него. Теперь он говорит сам. Через НПО и совместные программы, через платформы и грантовые механизмы, через Баку как точку сборки двухсотмиллионного народа, разбросанного по огромному евразийскому пространству, но хранящего в себе - в языке, в памяти, в культурном коде - нечто неразрывное. Тихо, методично, без лишней театральности - именно так строится все, что остается надолго и меняет мир всерьез.