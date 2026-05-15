На фестивале «Харыбюльбюль» представлена очень интересная и разнообразная программа

На фестивале "Харыбюльбюль" в Шуше представлена очень интересная и разнообразная программа.

Как передает Day.Az, об этом сказала в пятницу Trend участница фестиваля, солистка немецкой оперы "Рейн" Мара Гусейнова.

Певица отметила, что уже во второй раз посещает Шушу.

"В Шуше я уже во второй раз, но на открытии фестиваля выступаю впервые. Это всегда особенно приятно - выступать у себя на родине. Испытываешь очень тёплые и светлые чувства", - сказала Мара Гусейнова.

Артистка также высоко оценила организацию фестиваля и его атмосферу.

"Организация замечательная. Здесь очень много гостей, в том числе из зарубежных стран, и представлена очень интересная, разнообразная программа", - подчеркнула она.

Отметим, что 14 мая в городе Шуша, на равнине Джыдыр дюзю, состоялось открытие IX Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры.

В течение двух дней концерты и культурные мероприятия пройдут на различных площадках города Шуша. Фестиваль направлен на развитие межкультурного диалога, укрепление музыкальных связей и творческого обмена между артистами разных стран.