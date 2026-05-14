В Баку прошел вечер мугама, посвященный 103-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева

В Международном центре мугама прошел вечер народной музыки, приуроченный к 103-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева. Мероприятие, прошедшее в рамках масштабного проекта "Азербайджанский мугам", собрало на одной сцене многих мастеров игры на национальных инструментах, сообщает Day.Az.

Признанные мастера национальной музыки представили гостям многогранную программу. В нее вошли как масштабные мугамы, составляющие фундамент азербайджанской классики, так и легко узнаваемые народные мелодии. Исполнительское мастерство, виртуозность и авторская трактовка произведений не оставили слушателей равнодушными. Тар, кяманча и канон наполнили зал той проникновенной атмосферой, которую всегда дарит мугам - ведь в нем живет дыхание родной земли, пение ее родников и безмолвие величественных гор.

Программа была представлена в исполнении талантливых музыкантов - заслуженнного артиста Исмаила Хамидова (кяманча), Муртуза Асадуллаева (тар), Видади Пашаева (кяманча), солистов Азербайджанской государственной академической филармонии Фариза Гусейнова и Аиды Рафиевой, лауреатов республиканских и международных конкурсов Гусейна Гулиева и Чингиза Агазаде (тар), а также студентов Азербайджанской национальной консерватории Айсун Султановой и Джалала Шахбеддинова.

Все выступления сопровождались большим интересом публики и благодарными, продолжительными овациями, оставив в сердцах слушателей самые теплые и светлые чувства.

Напомним, что мероприятия в рамках данного проекта проходят на регулярной основе - раз в месяц и вносят значимый вклад в сохранение и популяризацию азербайджанского музыкального наследия.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az