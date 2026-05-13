Все сотрудники аккредитационного центра WUF13 в Баку - граждане Азербайджана

В дни проведения 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) все сотрудники, работающие в аккредитационном центре, являются гражданами Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор операционной компании "WUF13 Азербайджан" Адиль Мамедов в ходе медиа-тура по месту проведения мероприятия.

Он подчеркнул, что в данном процессе не использовались сторонние платформы.

"В связи с WUF13 на Бакинском олимпийском стадионе организованы 70 регистрационных центров. Из них 54 предназначены для заранее зарегистрированных участников, а 16 - для незарегистрированных. На аккредитацию каждого человека отводится одна минута. Также задействованы 3 000 волонтеров, около 100 из которых являются иностранными гражданами", - сказал он.

Отметим, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества программы UN-Habitat и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия различные заинтересованные стороны и представителей групп единомышленников для обсуждения одного из самых актуальных мировых вызовов - вопроса жилищного обеспечения.

Мероприятие WUF13, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения", соберет вместе национальные правительства различных стран мира, а также общины, специалистов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможность для проведения дискуссий на высоком уровне через практические и ориентированные на поиск решений платформы, а также форматы интерактивных встреч, обеспечивая опору глобальной политики на местный опыт.