Мэр города Мехико примет участие на WUF13 в Баку

Мэр 30-миллионного города Мехико Клара Бругада примет участие в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) которая пройдет в Баку 17-22 мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мэр Мехико планирует посетить Азербайджан в конце недели. Ее визит продлится до 19 мая.

К. Бругада заявила, что во время встречи примет эстафету, поскольку следующий форум такого формата пройдет в Мехико в 2028 году.

Стоит отметить, что Клара Бругада занимает пост главы правительства Мехико после победы на выборах 2024 года. Она является членом партии "Движение национального возрождения" (Morena). Ранее занимала должность мэра района Истапалапа, а также была федеральным и окружным депутатом.

Бругада впервые участвовала в политических выборах в 1995 году, когда была избрана советником района Сан-Мигель-Теотонго в первом гражданском совете Истапалапы.

В 1997 году она была избрана в федеральную Палату депутатов как представитель округа 22 (Сьерра-де-Санта-Катарина) от партии PRD. В 2000 году стала депутатом Законодательной ассамблеи Федерального округа (ныне Конгресс Мехико). В 2003 году вновь вернулась в федеральную Палату депутатов.

После победы Марсело Эбрарда на выборах главы правительства в 2006 году Бругада вошла в его администрацию. В 2009 году она возглавила район Истапалапа, где работала до 2012 года. После завершения срока она покинула PRD и в 2014 году вступила в Morena.

Она была избрана секретарем по социальному обеспечению Национального исполнительного комитета Morena, а спустя два года стала депутатом и вице-президентом Учредительного собрания Мехико.

На выборах 2018 года Бругада вновь стала мэром Истапалапы и была переизбрана в 2021 году.

В сентябре 2023 года она ушла с должности мэра района, чтобы баллотироваться на пост главы правительства Мехико на выборах 2024 года. Бругада была выбрана кандидатом от Morena.

2 июня 2024 года она была избрана главой правительства, а 5 октября официально вступила в должность. Среди ее приоритетов - усиление безопасности женщин, решение водного кризиса, предотвращение принудительных выселений и развитие доступного жилья для молодежи с возможностью выкупа. Она придерживается феминистского подхода, и ее кабинет сформирован с гендерным балансом: 10 мужчин и 11 женщин.

Отметим, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества программы UN-Habitat и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия различные заинтересованные стороны и представителей групп единомышленников для обсуждения одного из самых актуальных мировых вызовов - вопроса жилищного обеспечения.

Мероприятие WUF13, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения", соберет вместе национальные правительства различных стран мира, а также общины, специалистов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможность для проведения дискуссий на высоком уровне через практические и ориентированные на поиск решений платформы, а также форматы интерактивных встреч, обеспечивая опору глобальной политики на местный опыт.