Триумфальная арка в Ханкенди: великолепный архитектурный образец, отражающий Победу

Парк Победы, заложенный в городе Ханкенди, является одним из важных проектов, привлекающих внимание своим современным архитектурным стилем, символическими элементами и масштабными работами по благоустройству.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Триумфальная арка, возведенная на территории парка, призвана увековечить Победу, одержанную в Отечественной войне.

Фундамент Парка Победы был заложен Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 19 февраля 2025 года. 24 декабря того же года глава государства и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия парка. Триумфальная арка - один из главных архитектурных элементов парка, имеет особое символическое значение. Ведущие к арке 44 ступени символизируют количество дней Отечественной войны. Информационные таблички, размещенные в центре ступеней, содержат сведения о ходе войны, освобожденных населенных пунктах и результатах антитеррористической операции, проведенной в 2023 году.

Высота Триумфальной арки также символически составляет 44 метра. Сооружение состоит из 10 этажей и террасы. На террасе установлена конструкция, отражающая число 8, символизирующее День Победы. На девятом этаже создан выставочный зал под названием "Галерея Победы".

На территории парка создана широкая зеленая зона, высажено более 15 тыс. различных видов декоративных кустарников и деревьев. Также установлены фонтаны, современные системы освещения и специальное оборудование для воспроизведения музыки. Особое внимание при строительстве было уделено защите существующих деревьев.

Парк Победы - это не только один из важных примеров строительно-созидательных работ, проведенных в Ханкенди, но и одно из символических мест исторической Победы Азербайджана.