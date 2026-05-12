Все больше британских депутатов требуют отставки Стармера

Политический кризис разгорелся после выборов в органы местного самоуправления, которые прошли в Великобритании 7 мая. По их итогам Лейбористская партия впервые в истории утратила контроль над парламентом Уэльса. В различные законодательные органы Англии лейбористы провели на 1,4 тыс. меньше своих представителей, чем у них было ранее.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Стармер взял на себя ответственность за провал на выборах, но отказался уходить со своего поста.

Депутаты от лейбористов, недовольные главой правительства, полагают, что дальнейшее пребывание Стармера в должности ухудшит позиции партии на следующих всеобщих выборах, которые должны состояться не позднее августа 2029 года. Несколько помощников министров 11 мая выразили несогласие с нахождением Стармера во главе кабмина, подав в отставку.

Согласно Sky News, некоторые министры в частном порядке рекомендовали премьеру оставить свой пост, поскольку он потерял доверие правящей партии. Отмечалось, что среди них были глава МИД Великобритании Иветт Купер и министр внутренних дел Шабана Махмуд. 12 мая Стармер проведет заседание кабинета министров, на котором может быть решена его судьба.