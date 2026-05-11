Горе от ума Эдмона Марукяна

Автор: Мехти Ахмедзаде

Если собрать в один сборник заявления экс-посла по особым поручениям, лидера "Просвещенной Армении" Эдмона Марукяна, то это, наверное, будет бестселлер в жанре трагикомедии. Комедия, потому что Марукян адекватного ничего не говорит. Ну, а трагедия в том, что Эдмон слепо верит в свою правоту. Очередной его "ликбез" армянским журналистам - тому доказательство.

Разговаривая с ними в ереванском парке победы, Марукян изрек следующее:

"Поражение в войне в Карабахе не означает, что мы были не правы".

Представляете, да? Оккупировать 20% территорий соседнего государства, совершить геноцид и этнические чистки, уничтожить города, поселения и культурное наследие, десятилетиями ничего не построить, игнорировать резолюции ООН и т.д., оказывается, является для "просвещенного" Эдмона правотой. Ну-ну.

Затем он принялся критиковать власти Армении, мол в течение последних лет они, используя азербайджанские тезисы, пытаются убедить граждан страны в том, что у них ничего не получится.

Экс-ПОП, кажется, с реальностью тоже не дружит. Что значит "ничего не получится"? Опять оккупировать территории Азербайджана вздумали? Удачи. Хотя даже удача тут не поможет, ибо власти Армении не врали. У реваншистов действительно не получится. Во-первых, потому что с мощью современной азербайджанской армии, ее вооружением и опытом армянские ВС тягаться никогда не смогут. Во-вторых, между двумя странами сейчас идет многообещающий мирный процесс, который принесет плоды всему Южному Кавказу, но в первую очередь самой Армении. Если Эдмон надеется на то, что нынешние власти в июньских выборах сменят реваншистские и они потом смогут просто разорвать все договоренности, но у нас для Марукяна плохие новости. Как бывший дипломат он должен знать тонкости. И какой бы сценарий ни строился в его лысой голове, все будет так, как решит и скажет Баку.

Читать и смотреть марукяновские предвыборные сказки для армянских избирателей - дело поистинне забавное. Вы думали он закончил на этом? Не-а. Дальше вновь сел в лужу, ибо сказанное журналистам абсолютно выходит за любые рамки здравого смысла - Марукян додумался провести параллели между Карабахской войной и борьбой с фашизмом.

"Представьте, что 81 год назад наши деды потерпели поражение от фашизма. Их что, должны были убедить, что фашисты были правы? Наши деды победили фашизм. Победа и справедливость слились воедино. В нашем случае получилось так, что правда проиграла", - отметил экс-ПОП.

Даже комментировать не хочется, насколько это абсурдная цитата, но придется...

Господин Марукян, вы в своем уме сравнивать Вторую мировую с Карабахским вопросом, чтобы оправдать факт оккупации территории другого государства? Во Второй мировой войне народы боролись против захвата, насилия, уничтожения и человеконенавистнической идеологии. Именно против того, что делала тогда Армения против Азербайджана. Фашизмом, по сути, занимались армянские боевики. А учитывая то, как до сих пор у вас героизируется нацист Нжде, лучше бы помалкивали. Неправоту армянской стороны доказала вовсе не военная неудача. Ее доказали три десятилетия оккупации, игнорирование международного права и попытка выдать захват чужой земли за "историческую справедливость".

Сравнение особенно цинично и абсурдно, учитывая то, как Марукян пытается поставить армянских боевиков-оккупантов в один ряд с победителями над фашизмом. В Карабахе проиграла не правда. Проиграл миф о праве на чужую землю. Проиграла самоуверенность тех, кто десятилетиями убеждал армянское общество, что оккупация может стать нормой. И чем чаще Марукян будет пытаться прикрыть это громкими историческими аналогиями, тем яснее видно, что в реальности он просто ничего не смыслит. "Просвещенной" называть вашу партию - это абсурд.