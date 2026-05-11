https://news.day.az/world/1833564.html Самолет Turkish Airlines загорелся при посадке в Непале - ВИДЕО Самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Стамбула в Катманду, загорелся при посадке в международном аэропорту Трибхуван в столице Непала. Как сообщает портал Nepal News со ссылкой на администрацию воздушной гавани, во время посадки загорелось одно из колес шасси, передает Day.Az.
