Самолет Turkish Airlines загорелся при посадке в Непале

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Стамбула в Катманду, загорелся при посадке в международном аэропорту Трибхуван в столице Непала.

Как сообщает портал Nepal News со ссылкой на администрацию воздушной гавани, во время посадки загорелось одно из колес шасси, передает Day.Az.

На опубликованных в соцсетях видео видны пламя и дым в районе шасси, пока самолет двигался по взлетно-посадочной полосе.

На борту находились от 284 до 289 человек, включая 11 членов экипажа. Всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали через аварийные выходы, пострадавших нет. По факту инцидента начато расследование.