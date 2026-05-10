Официальные лица государства и правительства почтили память Великого лидера на Аллее почетного захоронения

10 мая исполняется 103-я годовщина со дня рождения архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Премьер-министр Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководитель Администрации Президента Самир Нуриев посетили могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, возложили цветы к его памятнику, с глубоким уважением почтили память Великого лидера.

Также была почтена память супруги Общенационального лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы на ее могилу.