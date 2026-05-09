Месси назвал фаворитов чемпионата мира Форвард сборной Аргентины Лионель Месси в интервью с журналистом Полло Альваресом назвал фаворитов чемпионата мира 2026 года. "Франция снова очень сильна, у нее множество игроков очень высокого уровня. Также есть Испания и Бразилия. Думаю, что Португалия тоже имеет очень конкурентоспособную команду", - сказал Месси.
Аргентина является действующим чемпионом мира. В финале ЧМ 2022 года аргентинцы в серии пенальти обыграли Францию.
