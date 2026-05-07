ЦРУ оценило устойчивость Ирана к морской блокаде США

Аналитики Центрального разведывательного управления (ЦРУ) считают, что Иран сможет противостоять морской блокаде со стороны США как минимум в течение трех-четырех месяцев, прежде чем столкнется с серьезными экономическими проблемами.

Как передает Day.Az, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, соответствующие выводы уже были представлены администрации США. В закрытом докладе ЦРУ, который на этой неделе получили представители американских властей, говорится, что Иран сможет выдерживать морскую блокаду США несколько месяцев, прежде чем экономическая ситуация начнет серьезно ухудшаться.

Газета отмечает, что такие оценки могут поставить под вопрос оптимизм президента Дональда Трампа относительно быстрого завершения войны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу возможного заключения соглашения с Ираном, которое может предусматривать экспорт высокообогащенного урана в США.