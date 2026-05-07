ЗАО «Бакинский метрополитен» распространило заявление в связи с реорганизацией

Указом Президента Азербайджанской Республики от 7 мая 2026 года ЗАО "Бакинский метрополитен" реорганизуется путем присоединения к нему ООО "BakuBus" и ООО "Бакинская таксомоторная служба". Данное решение направлено на более эффективную организацию управления в сфере общественного транспорта, усиление интеграции услуг и обеспечение более эффективной городской мобильности.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации ЗАО "Бакинский метрополитен".

Отмечается, что в рамках процесса реорганизации предусмотрено поэтапное внедрение единой и координированной модели управления в системе общественного транспорта, повышение качества обслуживания, расширение цифровых решений и дальнейшее повышение комфорта пассажиров.

Также предусматривается дальнейшее усиление интеграции между услугами метро, автобусов, трамваев и такси, развитие инфраструктуры общественного транспорта в соответствии с современными требованиями, повышение безопасности и оперативности пассажирских перевозок, реализация мер по более удобной и эффективной организации внутригородского движения. Подчеркивается, что в ходе реорганизации будет обеспечена непрерывность предоставления услуг пассажирам, а существующие маршруты и сервисы продолжат функционировать.

Новый устав и структура Общества в течение трех месяцев будут утверждены Азербайджанским транспортно-коммуникационным холдингом (AZCON) по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики.