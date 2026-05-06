В рамках саммита Международного транспортного форума в Лейпциге объявлены приоритеты Азербайджана

В рамках саммита Международного транспортного форума, проходящего в немецком городе Лейпциг, объявлены приоритеты Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом в своем аккаунте в "X" написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

"В рамках саммита Международного транспортного форума в Лейпциге, проходящего под председательством Азербайджана, состоялось участие в пресс-конференции и пленарном заседании, посвященных открытию. Мы предоставили информацию о работе, проделанной по приоритетным направлениям, определенным в период председательства нашей страны. Было отмечено, что основное внимание сосредоточено на укреплении устойчивости транспортных систем. В этом контексте проведена последовательная работа по совершенствованию связности, цифровизации и инвестиционных механизмов, при этом на первый план выдвинуты принципы инклюзивности и институциональной устойчивости", - говорится в публикации.