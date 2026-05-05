Автор: Акпер Гасанов

Сегодняшний визит верховного представителя ЕС по внешней политике Каи Каллас в Азербайджан является своеобразным тестом на зрелость европейской политики на Южном Кавказе. Сегодня уже невозможно игнорировать очевидное: отношения Баку и Брюсселя вступили в фазу, когда декларации должны быть подкреплены последовательными действиями.

Невозможно отрицать очевидное- если Азербайджан свою линию выдерживает, то Европейский союз по-прежнему балансирует между прагматизмом и политической предвзятостью. Судите сами. За последние годы Азербайджан доказал, что является не просто поставщиком энергоресурсов, а стратегическим партнером Европы.

Да, именно так. После начала российско-украинской войны , которая спровоцировала стремление ЕС снизить зависимость от российских энергоносителей, именно Баку стал одним из ключевых факторов энергетической устойчивости континента. Это признают в Европейская комиссия, об этом говорила и говорит Кая Каллас, это подтверждает и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, неоднократно подчеркивавшая роль Азербайджана как надежного партнера.

Однако на этом фоне особенно резко проявляется институциональный разлом внутри самого Евросоюза. Пока исполнительные структуры ЕС выстраивают прагматичное сотрудничество, Европейский парламент продолжает играть роль политического деструктора, штампуя резолюции, не имеющие ничего общего ни с объективностью, ни с реальной ситуацией в регионе. Четырнадцать антиазербайджанских резолюций за последние годы - это системная линия давления, основанная на двойных стандартах.

Именно на этот фундаментальный дисбаланс указал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на саммите Европейское политическое сообщество. Его критика была предельно рациональной. Нельзя одновременно говорить о партнерстве и подрывать его политически мотивированными атаками. Нельзя требовать стратегического взаимодействия и параллельно формировать токсичный политический фон.

Особое возмущение вызывает тот факт, что Европарламент в своих резолюциях доходит до откровенно абсурдных требований - включая призывы к освобождению армянских лиц, причастных к военным преступлениям против Азербайджана. Подобная риторика не просто неприемлема - она опасна. Она подрывает саму идею справедливости, на которой якобы строится европейская политика. Более того, она фактически нивелирует страдания жертв и поощряет безнаказанность.

На этом фоне сегодняшние заявления Каи Каллас в Баку выглядят попыткой вернуть дискуссию в конструктивное русло. Признание Азербайджана как ценного и надежного энергетического партнера, готовность углублять сотрудничество в торговле, транспорте и цифровых технологиях - все это свидетельствует о наличии в ЕС сил, ориентированных на реальную политику, а не на идеологические шаблоны.

Но возникает принципиальный вопрос: хватит ли у этих сил политической воли? Сможет ли Брюссель преодолеть внутренние противоречия и выработать единую, последовательную линию в отношении Азербайджана? Наша страна, в отличие от многих, не меняет свою позицию в зависимости от конъюнктуры. Баку выполняет взятые на себя обязательства, обеспечивает стабильные поставки энергоресурсов, участвует в формировании новой транспортно-логистической архитектуры региона и демонстрирует конструктивный подход в мирном процессе с Арменией. Это и есть поведение ответственного государства.

В то же время Европейский союз пока не выдерживает тест на стратегическую последовательность. С одной стороны - благодарность за вклад в энергетическую безопасность. С другой - попытки политического давления, основанного на односторонних и зачастую откровенно предвзятых оценках. Такая двойственность не может продолжаться бесконечно.

ЕС сегодня стоит перед выбором. Либо он продолжит двигаться по пути прагматизма, укрепляя партнерство с Азербайджаном и признавая его реальную роль в обеспечении европейской безопасности, либо позволит идеологизированным структурам вроде Европарламента и дальше разрушать доверие. И здесь ответственность лежит не только на институтах, но и на конкретных политических фигурах.

Именно от таких лидеров, как Кая Каллас и Урсула фон дер Ляйен, зависит, сможет ли Европа выйти из состояния внутреннего диссонанса. Сумеют ли они поставить реальную политику выше популизма?

Смогут ли они остановить практику двойных стандартов? Азербайджан уже сделал свой выбор - в пользу предсказуемости, надежности и партнерства. Теперь очередь за Европейским союзом. Время дипломатических формулировок прошло. Наступает момент конкретных решений. И главный из них - отказ от лицемерия.