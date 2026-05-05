Sony подняла цены на восстановленные консоли PlayStation

Sony повысила цены на восстановленные игровые консоли PlayStation 5 по всему миру. Об этом сообщает портал NotebookCheck, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Стоимость восстановленной версии PlayStation 5 Slim с дисководом увеличилась на $100 - до $550, версии Digital Edition - до $500. При этом цена базовой восстановленной PS5 осталась на уровне $400. Такое решение выглядит странным, с учетом того, что восстановленные устройства были произведены до кризиса памяти и роста стоимости компонентов.

Параллельно компания ранее повысила цены и на новые консоли. В частности, цифровая версия PS5 подорожала до $600, версия с дисководом - до $650, PlayStation 5 Pro - до $900, а портативное устройство PlayStation Portal - до $250. Это уже третья волна повышения цен с 2022 года.

В Sony объясняют корректировку цен давлением на мировую экономику. Участники рынка не исключают, что дополнительным фактором выступает рост стоимости оперативной памяти и ограниченное предложение компонентов.

По данным отраслевых источников, увеличение цен уже оказывает негативное влияние на спрос, в том числе на ключевых рынках, таких как Япония. При этом подобная ситуация впервые наблюдается в истории PlayStation - в прошлом консоли, наоборот, со временем только дешевели.