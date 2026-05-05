https://news.day.az/world/1832350.html
Трамп прогнозирует резкое снижение цен на нефть
Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения войны с Ираном цены на нефть резко снизятся.
Как передает Day.Az, американский лидер сказал об этом во время выступления в Белом доме.
По его словам, в настоящее время в Ормузском проливе фактически заблокировано большое количество нефтяных танкеров, что влияет на цены.
"Я думаю, что как только война закончится, цены очень серьёзно и очень быстро снизятся - даже до уровней, которых мы ещё не видели", - отметил Трамп.
