Трамп прогнозирует резкое снижение цен на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения войны с Ираном цены на нефть резко снизятся.

Как передает Day.Az, американский лидер сказал об этом во время выступления в Белом доме.

По его словам, в настоящее время в Ормузском проливе фактически заблокировано большое количество нефтяных танкеров, что влияет на цены.

"Я думаю, что как только война закончится, цены очень серьёзно и очень быстро снизятся - даже до уровней, которых мы ещё не видели", - отметил Трамп.