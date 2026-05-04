В Индонезии появилось редкое «радужное» облако

В Индонезии очевидцы наблюдали необычное "радужное" облако. Явление, которое сначала приняли за визуальный эффект или даже цифровую обработку изображения, оказалось реальным природным феноменом - иризацией облаков.

Как передает Day.Az, специалисты поясняют, что подобный эффект возникает, когда солнечный свет проходит через мельчайшие капли воды и кристаллы льда в облаке. В результате свет рассеивается, образуя переливы цветов, напоминающие радужные разводы или бензиновую плёнку на поверхности воды.