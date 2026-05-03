Азербайджан представлен на VIII Международном фольклорном фестивале в Узбекистане

Азербайджан был представлен на VIII Международном фольклорном фестивале "Бойсун бахори", прошедшем в Узбекистане.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Республике Узбекистан, Международный фестиваль "Бойсун бахори" является значимым культурным событием, проводимым в горах Байсунтау, расположенных в Бойсунском районе Сурхандарьинского вилаята Узбекистана, и отражает богатое культурное наследие региона, передает Day.Az.

VIII Международный фольклорный фестиваль "Бойсун бахори" объединил участников из различных стран и был направлен на популяризацию образцов нематериального культурного наследия на национальном и международном уровнях. В рамках фестиваля были представлены национальные костюмы, музыкальные инструменты, традиционная кухня и изделия декоративно-прикладного искусства, проведены соревнования по национальным видам спорта, таким как борьба, кураш и купкари, а также организованы выставки работ мастеров и мастер-классы.

Традиционно в фестивале принимают участие более 20 стран. В числе основных участников были представлены Великобритания, Бельгия, Нидерланды, Россия, Япония, Турция, Азербайджан, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Азербайджан был представлен Азербайджанским культурным центром имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджанской Республики в Республике Узбекистан. В рамках проекта Центра выступила группа "Гяндж ашыглар". Выступления коллектива, отражающие многогранное развитие азербайджанской народной музыки, особенности школы исполнения на сазе и национально-духовные ценности, вызвали большой интерес у участников. В рамках представленной программы было сформировано широкое представление о богатом фольклоре Азербайджана, включая ашугское искусство и традиции исполнительской культуры.

В целом участие в подобных международных мероприятиях имеет важное значение для продвижения азербайджанской культуры на международной арене, укрепления положительного имиджа страны, а также развития гуманитарного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном и расширения взаимного культурного обмена.

Проведение столь авторитетного фестиваля именно в Бойсунском районе не является случайным. Этот регион отличается богатым нематериальным культурным наследием. Культурное пространство Бойсуна было признано ЮНЕСКО в 2001 году и в 2008 году включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Таким образом, фестиваль "Бойсун бахори" является не только культурным событием, но и важной платформой для сохранения исторической памяти, выражения национальной идентичности и продвижения культурного разнообразия.