В Баку пройдет турнир "Кубок Гейдара Алиева-2026" по боксу
В Баку стартует международный турнир по боксу среди юношей и девушек до 17 лет "Кубок Гейдара Алиева-2026".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнование начнется 2 мая в Бакинском центре бокса и соберет 185 спортсменов. Помимо сборной Азербайджана, участие примут команды Узбекистана, Казахстана, Грузии, Латвии, Эстонии, Молдовы, а также нейтральные атлеты.
В рамках турнира победители будут определены в 23 весовых категориях: 14 у юношей и 9 у девушек. Финальные поединки запланированы на 7 мая.
Церемония открытия состоится в первый день соревнований в 15:00, после чего начнутся бои. Супервайзером турнира назначен представитель Украины Павел Василинчук, главным судьей будет Анар Бабанлы.
